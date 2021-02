Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов готов к переходу в клуб РПЛ.

Как сообщает «Советский спорт», 25-летний хавбек согласился возобновить карьеру в РПЛ и выступать за тамбовскую команду бесплатно. Ранее глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что тамбовчане могут получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров чемпионата, чтобы доиграть нынешний сезон. Напомним, что до февраля 2019 года 35-летний хавбек выступал за литовский «Тракай». Также в его карьере были «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».

