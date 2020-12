Во время пандемии26% людей стали реже общаться с соседями

Социальная сеть Одноклассники и сервис Добро Mail.Ru провели опрос про общение соседей с помощью исследовательского центра ResearchMe.

А также создали специальные плакаты и чек-листы ко Дню волонтера, которые помогут наладить добрососедские отношения и организовать совместный быт. Для исследования были опрошены 1 934 пользователя рунета со всей страны методом онлайн-опроса. В ходе опроса выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом. В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. К примеру, среди людей старше 55 лет процент таких ответов доходит до 44%, среди людей 35-54 лет — до 41%, а среди людей младше 34 лет такие ответы не превышают 33%. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%). Общение с соседями у половины респондентов (50%) строится из коротких приветствий во время случайной встречи. Еще 21% опрошенных говорят, что могут немного пообщаться на бытовые темы у дома или на улице, и 14% — что могут обсудить и какие-то личные вопросы. Лишь 7% пользователей рунета встречаются и созваниваются с соседями целенаправленно, а 8% опрошенных никак не общаются и не здороваются с соседями. 67% опрошенных общаются с соседями только лично, 10% — в группах социальных сетей, 8% — в чатах в мессенджере, и 22% нигде и никак не общаются с соседями. Среди тех опрошенных, что общаются с ближайшим окружением по дому, почти треть (28%) делают это онлайн: 3% — на форумах, 14% — в чатах, 9% — в группах соцсетей, 6% — на специальных сайтах. Остальные 72% не встречаются онлайн. Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей. В остальном поводов для обращения к соседям стало меньше. Присмотреть за ребенком или за животным просят на 1% меньше прежнего, объединяются для решения каких-то бытовых или социальных вопросов на 8% меньше. По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за «пандемии» и «изоляции», а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им «хватает общения в соцсети». Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает «стеснение», «занятость», «разный возраст», «конфликт», «временное съемное жилье» и другое. Социальная сеть Одноклассники и Добро Mail.ru создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера (5 декабря) и доступны для скачивания в официальной группе «Одноклассники. Все ОК». Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы.

