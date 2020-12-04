Во время пандемии26% людей стали реже общаться с соседями

Во время пандемии26% людей стали реже общаться с соседями

Вчера, 17:08
Общество
Photo: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники и сервис Добро Mail.Ru провели опрос про общение соседей с помощью исследовательского центра ResearchMe.

А также создали специальные плакаты и чек-листы ко Дню волонтера, которые помогут наладить добрососедские отношения и организовать совместный быт.

Для исследования были опрошены 1 934 пользователя рунета со всей страны методом онлайн-опроса. В ходе опроса выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом.

В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. К примеру, среди людей старше 55 лет процент таких ответов доходит до 44%, среди людей 35-54 лет — до 41%, а среди людей младше 34 лет такие ответы не превышают 33%. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).

Общение с соседями у половины респондентов (50%) строится из коротких приветствий во время случайной встречи. Еще 21% опрошенных говорят, что могут немного пообщаться на бытовые темы у дома или на улице, и 14% — что могут обсудить и какие-то личные вопросы. Лишь 7% пользователей рунета встречаются и созваниваются с соседями целенаправленно, а 8% опрошенных никак не общаются и не здороваются с соседями.

67% опрошенных общаются с соседями только лично, 10% — в группах социальных сетей, 8% — в чатах в мессенджере, и 22% нигде и никак не общаются с соседями. Среди тех опрошенных, что общаются с ближайшим окружением по дому, почти треть (28%) делают это онлайн: 3% — на форумах, 14% — в чатах, 9% — в группах соцсетей, 6% — на специальных сайтах. Остальные 72% не встречаются онлайн.

Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей. В остальном поводов для обращения к соседям стало меньше. Присмотреть за ребенком или за животным просят на 1% меньше прежнего, объединяются для решения каких-то бытовых или социальных вопросов на 8% меньше.

По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за «пандемии» и «изоляции», а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им «хватает общения в соцсети». Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает «стеснение», «занятость», «разный возраст», «конфликт», «временное съемное жилье» и другое.

Социальная сеть Одноклассники и Добро Mail.ru создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера (5 декабря) и доступны для скачивания в официальной группе «Одноклассники. Все ОК». Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы