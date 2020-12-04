Во время пандемии26% людей стали реже общаться с соседями

В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. К примеру, среди людей старше 55 лет процент таких ответов доходит до 44%, среди людей 35-54 лет — до 41%, а среди людей младше 34 лет такие ответы не превышают 33%. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).