Следственное управление СКР Башкирии прокомментировало падение 12-летней девочки с седьмого этажа в Уфе.

Mkset рассказали в пресс-службе ведомства, что по факту травмирования ребёнка сотрудники СКР по Башкирии проводят доследственную проверку. По предварительным данным имел место несчастный случай в результате неосторожности ребенка, сообщает Следком. Напомним, вчера, 3 декабря, с седьмого этажа дома № 41 на улице Шмидта упала 12-летняя девочка. Инцидент попал в объектив камер «Уфанет». На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

