Инвалид-колясочник из Уфы Рустам Набиев рассказал о том, как его подколол Путин

Инвалид-колясочник из Уфы Рустам Набиев рассказал о том, как его подколол Путин

Вчера, 12:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: m.ru24.net
Накануне, 3 декабря, в честь Всемирного дня инвалидов президент России Владимир Путин провел прямую линию с людьми, чьи возможности здоровья ограничены. В видеоконференции также принял участие и блогер из Уфы, лишившийся обеих ног, Рустам Набиев.

По словам блогера, при разговоре с президентом он не волновался, словно общался с ним не в первый раз. Также Рустам признался, что текст своей речи он ни с кем не согласовывал и все прошло на позитивной ноте.

— Глава нашего государства меня даже пару раз подколол, когда сказал, что «может больше не надо уже прыгать с парашютом», «а супруга отпустит в горы?», рассказывает Набиев.

Напомним, спортсмен и инвалид-колясочник из Уфы во время своего обращения к Владимиру Путину попросил поддержать программы по доступности спортивной и туристической инфраструктуры. Также он заявил о своей мечте – подняться на вершину горы Чо-Ойу высотой более 8 тысяч метров в Гималаях. И попросил президента помочь организовать съемки экспедиций.

— Я рад, что он обратил внимание на мою просьбу, связанную со съёмочной группой во время наших предстоящих восхождений. Это действительно очень важно для меня, ведь теперь Вы сможете увидеть все важные моменты и фильмы, которые родятся после этого, написал Рустам Набиев.

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