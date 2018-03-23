В выходные в Башкирии погода ухудшится местами до -16

По сообщениям синоптиков, сегодня, в пятницу, ожидается понижение температуры. В прогнозе — снегопад, слабая метель, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, местами до -16°, днем -1,-6°.