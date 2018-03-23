В выходные в Башкирии погода ухудшится местами до -16

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В субботу и воскресенье Башкирию накроет снегопад.
По сообщениям синоптиков, сегодня, в пятницу, ожидается понижение температуры. В прогнозе — снегопад, слабая метель, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, местами до -16°, днем -1,-6°.
В субботу, 24 марта, вновь продолжится метель. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -9,-14°, днем до 0,-5°.
Такая же погода сохранится и в воскресенье.
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