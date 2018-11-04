В Уфе в Парке Победы родным передали останки погибшего фронтовика

Как сообщает ИА Башинформ, останки бойца с медальоном были подняты московским поисковым отрядом «Дот» историко-культурного центра «Обелиск» в районе урочища Тимонцево Ржевского района.

Известно, что Тимурбая Камиланова, 1904 года рождения, призвали на фронт из деревни Большешукшаново Бураевского района.

В митинге приняли участие министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов, депутат Государственной Думы РФ Ильдар Бикбаев, представители военного комиссариата, ветеранских организаций, поисковых отрядов, молодежных общественных организаций и школьники. На церемонии присутствовали и родные бойца. Дочь фронтовика встретилась с волонтерами, усилиями которых удалось найти останки ее отца.