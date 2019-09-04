Новый археологический музей построят под Кремлем

Отмечается, что возведение музея начнется на базе обнаруженных под четырнадцатым корпусом Кремля оставшихся фрагментов фундамента храма Чуда Михаила Архангела.

Площадь строения составит примерно 1,5 тысячи квадратных километров. Минус первый уровень новой постройки займут гардероб, вестибюль, служебные помещения и охрана. Минус второй этаж будет предназначен для холла и зала музея, а также технической зоны и аппаратной оборудования.