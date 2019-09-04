Новый археологический музей построят под Кремлем

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Под московским кремлем планируют построить подземный археологический музей.
Проект уже одобрен Главгосэкспертизой РФ, сообщает 4 сентября газета «Известия».
Отмечается, что возведение музея начнется на базе обнаруженных под четырнадцатым корпусом Кремля оставшихся фрагментов фундамента храма Чуда Михаила Архангела.
Площадь строения составит примерно 1,5 тысячи квадратных километров. Минус первый уровень новой постройки займут гардероб, вестибюль, служебные помещения и охрана. Минус второй этаж будет предназначен для холла и зала музея, а также технической зоны и аппаратной оборудования.
Над раскопками в главном зале планируется сделать прозрачные полы. Витрины и подставки будут сделаны из стекла.
Музей предложил построить после посещения новой достопримечательности московского кремля президент России Владимир Путин.
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