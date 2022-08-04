В спецоперации на Украине погиб 24-летний лейтенант из Башкирии

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 24-летний уроженец города Нефтекамск Тимур Стогов. О безвременной кончине военнослужащего сообщается на официальной странице городской администрации в соцсетях.
В опубликованном от лица городской администрации сообщении Тимура Стогова называют примером мужества и верности Отечеству, а также храброго защитника своей Родины. Отмечаются такие качества военнослужащего, как ответственность и дисциплина.
Со своей стороны администрация обязуется оказать поддержку семье погибшего. Место и время проведения церемонии прощания с Тимуром Стоговым станет известно позднее.