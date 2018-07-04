Участок на трассе Уфа-Оренбург частично закроют на капитальный ремонт
Сегодня, 13:28ОбществоРустэм Башкирцев
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С 4 июля на участке с 37 по 53 километр введут ограничение движения.
Из-за капитального ремонта дорог там можно будет проехать только по правой полосе и с ограничением о 50 км/ч. Напомним, до ухода в свой отпуск глава республики Рустэм Хамитов обсуждал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом возможность реконструкции трассы Уфа-Оренбург.
Как заявил глава Башкирии, после появления выхода в Казахстан и Китай, потоки транспорта на этой дороге резко возрастут, поэтому уже сейчас необходимо продумать расширение трассы.
Ранее эксперты заявляли, что реконструкция трассы пока не нужна из-за небольшого автомобильного потока.
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