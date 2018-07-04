Участок на трассе Уфа-Оренбург частично закроют на капитальный ремонт

Из-за капитального ремонта дорог там можно будет проехать только по правой полосе и с ограничением о 50 км/ч. Напомним, до ухода в свой отпуск глава республики Рустэм Хамитов обсуждал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом возможность реконструкции трассы Уфа-Оренбург.