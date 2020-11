У главы республики Алтай тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

По сообщению газеты “Известия”, медики зарегистрировали положительный результат теста на коронавирус у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Отмечается, что заболевание протекает без осложнений, правительство региона работает в штатном режиме. Сам Хорохордин ушел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном формате. Ранее коронавирусную инфекцию зафиксировали у губернатора Приангарья Игоря Кобзева - главу Иркутской области госпитализировали с осложнениями.

