Россияне рассказали с какого возраста у людей наступает старость

Интервьюеры предложили гражданам России назвать возраст, с которого, по их мнению, человек становится старым. Об этом пишет RNS.

Выяснилось, что 32% россиян считают старыми людей, которым исполнилось 50-59 лет. Еще 31% респондентов заявили, что старость наступает по достижении 60-69 лет.

Большинство жителей РФ уверены, что через средний возрастной рубеж человек переступает в 63 года, а людей старше данного возраста можно уже считать старыми. 21% опрошенных полагает, что старость наступает в возрасте 60-64 лет, 18% - что в 55-59 лет, а 14% - что в 50-54 года. Россияне в возрасте 60+ уверены, что старым человек становится в 60–64 года (19%) или в 70–74 года (19%).

Порядка 10% опрошенных заявили, что старость приходит на отрезке жизни с 65 до 69 лет. Идею о возрасте наступления старости между 70 и 74 годами поддержали 12% респондентов. О начале старости в 75-79 лет сообщили 4% респондентов. Отметим, что о наступление старости в возрасте от 80 лет и выше высказались лишь 6% граждан РФ.

87% россиян старше 60 лет рассказали о своей радости от возможности больше общаться с близкими. 79% пожилых людей довольны большим количеством свободного времени. 64% опрошенных пенсионеров самореализуются на заслуженном отдыхе и занимаются творчеством. Еще 61% пожилых людей получают удовольствие от работы.