Мина в саду, грязный Нефтекамск без Мавлиева и растущая убыль населения Башкирии

Мина в саду, грязный Нефтекамск без Мавлиева и растущая убыль населения Башкирии
Мина в саду, грязный Нефтекамск без Мавлиева и растущая убыль населения Башкирии
Вчера, 21:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Все это и кое-что еще интересное в дайджесте новостей Уфы и Башкирии от Mkset от 3 августа.

Может быть работать дома все-таки и счастье, но только в текущем году из Башкирии уехали 46,2 тысяч человек. Разумеется в регион и приехало немало народу, а именно 44 049. Но все-таки по сравнению с прошлым годом мигрирует из Башкирии людей больше, чем в прошлом. Подробная занимательная математика о передвижениях населения ждет вас здесь.

К сожалению следующая новость это не страшная сказка, а суровая реальность. В Зианчуринском районе Башкирии бабушка издевалась над внуками. Сложно поверить, но женщина, которая по логике вещей должна неустанно потчевать кровиночек вкусняшками морила детей голодом и как заправская Баба-Яга запирала в подполе. Но за такое несвойственное бабушкам поведение женщина вскоре может и поплатиться.

Пока часть населения, которая является счастливыми обладателями четырех соток, начинает собирать урожай, некоторые садоводы собирают жуткие находки. Так например на садовом участке в Башкирии обнаружили опасную боевую мину времен Великой Отечественной войны. К счастью сотрудники ОМОНа такой страшный «урожай» с приусадебного хозяйства вывезли и без последствий утилизировали.

Нефтекамск скучает по своему бывшему мэру Ратмиру Мавлиеву, который сейчас руководит Уфой. Сетуют они на то, что пока в Нефтекамске мэрствовал Мавлиев, с мусором в городе все было в порядке. Теперь же ситуация изменилась, надо полагать в худшую сторону, и по мнению местных весьма серьезно.

Ну и как без вестей о покупочках? Конечно никак, тем более что корреспондент Mkset выяснил, что в магазинах шведских продуктов от IKEA в Уфе можно прикупить далеко не только продукты. Рассказ про смекалочку и полезный обзор чем же из ассортимента уходящей IKEA можно разжиться в ее «продуктом» скорее читайте здесь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы