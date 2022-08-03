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Истекающий срок годности и неожиданные товары: что продают в магазине IKEA в Уфе

3 августа 08:39
Фото: Mkset.ru
Очередь в зоне выдачи заказа с интернет-магазина
К слову, некоторые товары уже закончились и, по словам сотрудников магазина, появление их больше не ожидается.

В магазине «Шведские продукты» IKEA начали продавать предметы быта — появились сковороды, кружки, бокалы, а также деревянные подносы. К слову, как отметил корреспондент Mkset, побывавший в магазине, многие прилавки заметно опустели. Так, хитом продаж, судя по всему, была фирменная горчица IKEA. К сожалению, как сообщила сотрудница магазина, скорее всего, данного товара больше не будет.

Отметим, что срок годности некоторых товаров выходит уже в конце августа, в частности, речь идет о знаменитых овощных фрикадельках IKEA. Согласно информации на упаковке, их нужно приготовить до 28 августа 2022.

Между тем, покупателей в магазине не так много, а очередь на кассу состояла из шести человек. Примечательно, что намного больше уфимцев стоят в зоне выдачи заказов с интернет-магазина IKEA.

Фото: Mkset.ru

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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