Истекающий срок годности и неожиданные товары: что продают в магазине IKEA в Уфе

В магазине «Шведские продукты» IKEA начали продавать предметы быта — появились сковороды, кружки, бокалы, а также деревянные подносы. К слову, как отметил корреспондент Mkset, побывавший в магазине, многие прилавки заметно опустели. Так, хитом продаж, судя по всему, была фирменная горчица IKEA. К сожалению, как сообщила сотрудница магазина, скорее всего, данного товара больше не будет.