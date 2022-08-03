В Башкирии бабушка запирала в подполе и морила голодом двоих внуков

Также в апреле этого года в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении матери, которая также предпочитала употребление спиртных напитков уходу за своим годовалым ребёнком. Примечательно, что женщина не только игнорировала свои обязанности по воспитанию, но и более того, кормила ребёнка продуктами с истёкшим сроком годности.