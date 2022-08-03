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На садовом участке в Башкирии обнаружили опасную боевую мину

3 августа 07:12
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
О необычной находке сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РБ

Житель Башкирии во время проведения работ на своём садовом участке в Уфимском районе обнаружил в почве нечто, напоминающее боеприпас, о чём заявил в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РБ.

Прибывшим на место сотрудникам ОМОН Росгвардии в результате обследования боеприпаса удалось выявить, что в почве на садовом участке всё это время была 107-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Сообщается, что боевой снаряд, представлявший собой потенциальную угрозу для граждан, был транспортирован и утилизирован в соответствии с установленными нормами безопасности.

Напомним, в мае 2022 года мину обнаружили в груде железа в одном из пунктов приёма металлолома в Уфе. Боеприпас оказался учебным, однако сотрудники ОМОН управления Росгвардии всё же отметили, что в случае обнаружения предметов, напоминающих взрывоопасное оружие наиболее верным решением со стороны граждан будет обратиться к правоохранителям.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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