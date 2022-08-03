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С начала 2022 года из Башкирии уехали более 46 тысяч человек

3 августа 05:15
Фото: 1MI
Миграционная убыль населения в январе — мая 2022 года выросла почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, гласят данные Росстата.

Так, за пять месяцев 2022 года в Башкирию приехали 44 049 жителей, а уехали — 46 200 человек. Согласно данным Росстата, миграционная убыль в текущем году составила 2 161 человек. Отметим, что в за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 1 320 человек.

Примечательно, что по стране с января по май 2022 года наблюдается миграционная убыль на 75 270 человек. Между тем, среди регионов ПФО миграционный прирост населения зафиксирован в Республике Татарстан — 2 381 человек.

Ранее Уфа была признана одним из самых неблагополучных городов России. Об этом гласят данные аналитиков Финансового университета при правительстве РФ. Основные проблемы в порядке убывания значимости Уфы по данным исследования — состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды, доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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