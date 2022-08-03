С начала 2022 года из Башкирии уехали более 46 тысяч человек

Так, за пять месяцев 2022 года в Башкирию приехали 44 049 жителей, а уехали — 46 200 человек. Согласно данным Росстата, миграционная убыль в текущем году составила 2 161 человек. Отметим, что в за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 1 320 человек.