Свалка в головах: мусорную проблему в Башкирии хотят решать с помощью PR

В понедельник, 2 июля, в информационном агентстве «Башинформ» прошел круглый стол «Ход реализации реформы в сфере обращения твердых коммунальных отходов», организованный Общероссийским народным фронтом. Хотя ни о каком ходе реформ, как таковом, речи, в общем-то не шло: название темы круглого стола вполне могло звучать примерно так – «А что же дальше?».

Напомним, что реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) или в сфере мусорного бизнеса, можно без кавычек, это действительно бизнес вокруг мусора, подразумевает передачу всего, что связано с обращением отходов – сбор, сортировка, переработка, захоронение и т. д. – в руки региональных операторов.

Это организации, которые в течение ближайших 10 лет будут отвечать за все, что связано с мусором и свалками на всей территории Башкирии, которая поделена на 5 зон. Операторов, соответственно, 4 – за одним из региональных операторов закреплены 2 зоны, включая небольшую под кодовым названием «4+», это закрытый город Межгорье. О региональных операторах, о мусорных зонах Башкирии мы подробно писали.

Так вот в конце весны этого года Министерство природопользования и экологии Башкирии путем конкурсных действий определило четверых региональных ответственных за республиканский мусорный бизнес и, спустя более месяца, все собрались за овальным столом «Башинформа», чтобы обсудить, как жить дальше, как решить те проблемы, которые мешают, собственно «ходу реализации реформы».

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Главной проблемой, которая сегодня существует в ходе реализации реформы по обращению с ТКО и всего, что с этим связано, является правильный PR. Об этом сразу в начале работы круглого стола заявила заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Наталья Логунова:

- Незнание порождает слухи. В настоящее время создается общий медиаплан, это общая работа наша, министерства культуры, министерства образования, направленная, в частности, на пропаганду среди населения раздельного сбора мусора, – сказала Наталья Логунова.

Вообще красной нитью всего двухчасового круглого стола (хорошо, кондиционер в зале работал) проходила именно эта проблема информированности населения Башкирии, точнее, ее практически полного отсутствия, о том, какая реформа сейчас проводится, как будет проводиться работа с мусором, про раздельный мусор, про экологию, про переработку, про то, за что людям придется дополнительно платить и т. д.

Ну и как все гениальное, не менее гениальное решение главной проблемы реформы огромной многомиллиардной сферы обращения с отходами родилось тут же.

- Нам всем надо скинуться на образование населения. Выберем одну компанию, которая будет модерировать это. Давайте выберем оператора, который назначит нам программу, которая будет транслироваться по республике и в которой мы все будем принимать активное участие. Придется оплачивать какие-то вещи, – с наскока и без предупреждения предложил уникальное решение Айрат Максадов, генеральный директор компании «Регион Капитал», строящий под Благовещенском скандальный полигон ТКО.

Видимо по причине непросвещенности люди там выходят на митинги против строительства едва ли не под окнами домов очередной свалки. Представители компании, кстати, на эти митинги не ходят, хотя и могли бы сходить, просветить, так сказать, темных людей, научить уму разуму, успокоить.

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Через несколько минут слово для выступления взяла заместитель руководителя РОО «Экоконтроль», руководитель консалтингового агентства «Имидж консультант» Оксана Сафронова, которая буквально прочитала лекцию о том, как нужно строить работу по просвещению населения, по повышению его образованности. В конце лекции специалист в области PR с многолетним стажем предупредила региональных операторов о грядущих проблемах.

- Самый главный момент, который вы совершенно упускаете: к вам со стороны населения с самого первого месяца работы пойдет очень много претензий, будут протесты, это сто процентов, потому что не захотят платить. С самого начала надо, чтобы была рабочая группа, которая может очень гибко реагировать на все вопросы. В рабочую группу входят представители региональных операторов, журналисты, общественные организации. И вот такая рабочая группа должна начать работать уже сейчас, с августа месяца, чтобы быть готовыми к августовскому педсовету, – заявила г-жа Сафронова.

Скорее всего, речь шла об экологическом и мусорном просвещении, начиная со школьной скамьи. Присутствующие на встрече представили региональных операторов слушали, что называется, с открытыми ртами: очевидно профессионалы в одном деле могут быть не очень искушенными в другом деле, например, в грамотном PR, в грамотных презентациях.

Кстати, это выступление немного смахивало на вполне себе добротную презентацию своих услуг, тем более, что о регалиях и опыте работы было заявлено в самом начале выступления.

Если речь идет о всеобщем просвещении людей в области мусора и экологии, начиная со школьной скамьи, тут, конечно же, речь не о миллиардах рублей идет. Хотя в наше непростое время любая сумма лишней не бывает, вон на пенсии всем нам скоро придется копить.

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Другие проблемы мусорного бизнеса

В Башкирии сегодня есть 12 мусоросортировочных комплексов, однако, по мнению участников круглого стола, часть из них простаивает по причине недозагрузки – туда просто не привозят мусор. Не привозят мусор же по причине того, что, также по мнению участников встречи, есть муниципальные территории где этот мусор вообще не собирают. Проблемы несанкционированных свалок тоже пока никто не отменял.

Еще одной проблемой является то, что в Башкирии практически никто не занимается производством чего бы то ни было из вторсырья. Соответственно после сортировки вторичное сырье в основном покидает территорию республики и находит полезное применение в других регионах.

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Еще одной важной проблемой, стоящей на пути эффективной мусорной реформы, участники назвали несоответствия официальных данных и фактических. В Башкирии утверждена и пока действует (в настоящее время проходит процесс внесения изменения) Территориальная схема обращения с отходами.

Это документ, в котором расписано, в том числе, сколько мусора складируется на каждой республиканской помойке, согласно отчетам. На каждой – это означает на каждой буквально, на каждой дворовой помойке. Кто хочет, может найти документ в интернете, только надо запастись временем и едой: в документе больше тысячи страниц.

Так вот проблема, с которой сталкиваются региональные операторы уже сейчас, это несоответствие фактических данных отчетным, официальным, на которых, между прочим, строятся все расчеты, в том числе тарифные. Кто-то из участников круглого стола справедливо отметил: мол, расчеты кое-как сделали, а модель не построили. То есть, не спрогнозировали, как мусорная реформа будет реализовываться в условиях реального времени.

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Кстати, о тарифах. Госкомитет Башкирии по тарифам должен не позднее 1 сентября определиться с ценой уборки и вывоза мусора. По оценкам участников сегодняшнего круглого стола, в среднем с человека это будет примерно 150-200 рублей в месяц с учетом НДС.

Об НДС – это тоже возможная проблема, с которой рискуют столкнуться региональные операторы, и это даже не грядущее повышение налога. По оценкам представителя одного из региональных операторов, до 40% населения подведомственной компании территории никогда не вывозили мусор. Это касается сельской местности.

И по его же оценке как минимум в течение первого года платить за вывоз не будут, пока люди не привыкнут или пока не возникнут какие-нибудь санкции в виде возможных (о которых пока еще нет и речи) штрафов. А НДС платить регоператору в бюджет придется.

Может возникнуть кассовый разрыв: деньги от плательщиков еще не пришли, а самому уже пора платить свои налоги. Как и любые финансовые проблемы, кассовые разрывы – достаточно неприятная вещь, которая в зависимости от условий и масштабов может грозить предприятию многим чем, вплоть до банкротства.

И с этим риском региональным операторам тоже придется работать. Особенно учитывая тот факт, что для очень многих людей, особенно это касается жителей сельской местности, где традиционно низкие доходы, любая даже незначительная сумма является серьезным ударом для кошелька.

Вообще о том, что не привык простой народ, особенно житель сельской местности, платить за вывоз мусора и за еще какие-то с ним манипуляции, про культуру простого народа говорили на круглом столе много.

- У нас же привыкли все вместе складывать: и навоз, и сруб покосившийся, все в одну кучу мусора валят. О том, что, например, навоз можно в компост превратить, сруб на дрова порубить, мало кто думает, – отметили на встрече.

- Однако говорить о раздельном сборе мусора я бы сейчас вообще не стал: научить бы людей просто мусор собирать. А раздельный сбор – это уж потом когда-нибудь, – высказался представитель другого регионального оператора.