Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии

Во-вторых, соглашения с региональными операторами подписываются на такой длительный срок, а, скажем, не на 1 год с возможной пролонгацией, как это зачастую бывает, потому что «мусорный» бизнес требует серьезных инвестиций, особенно при его теперь высокой концентрации в пяти зонах. Это, в частности, строительство новых полигонов, закупка и монтаж оборудования для переработки мусора. А значительные капитальные вложения требуют большего времени для реализации и отдачи.