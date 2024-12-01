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Свалка

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Жилкомплекс «Мусорный» появился в Уфе
1 декабря, 14:19
Уфимцы превращают город в свалку
13 ноября, 08:57
В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона
Экологическая катастрофа назревает в райцентре Мишкинского района Башкортостана, рассказали Mkset активисты «Народного фронта».
21 июня, 07:27
2021
«Люди задыхаются»: в Башкирии снова горит несанкционированная свалка
8 июня 2021, 07:21
2019
Радий Хабиров может стать «главным российским губернатором по мусору»
4 сентября 2019, 06:14
Общественники нашли в Уфе незаконные свалки снега
27 января 2019, 06:00
Мобильные жалобы: Для жителей Уфы и 14 районов Башкирии запустили сервис по свалкам
16 января 2019, 10:23
2018
"Мусорная революция" в Башкирии: отложить нельзя исполнить
Через два месяца мы начнем жить по новым правилам обращения с отходами. Времени осталось совсем мало, а вопросов все больше.
2 ноября 2018, 10:28
«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше
В квитанциях на оплату коммунальных услуг со следующего года появится новая строчка.
17 июля 2018, 11:34
Свалка в головах: мусорную проблему в Башкирии хотят решать с помощью PR
На круглом столе выявили главные проблемы республиканских свалок: необразованность населения и низкую культуру.
3 июля 2018, 04:38
Из башкирской деревни много лет не вывозили мусор
21 мая 2018, 11:27
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии
Минприроды республики определило, какие компании ближайшие 10 лет будут заниматься мусорным «бизнесом» и отвечать за экологическую безопасность.
21 мая 2018, 05:20
2017
Минэкологии Башкирии с начала года выявило 378 несанкционированных свалок
13 июля 2017, 12:46
Активисты ОНФ ликвидировали две несанкционированные свалки в Белорецке
14 июня 2017, 12:39

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