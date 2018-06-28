Снова непрестижный ТОП-10: Башкирия вошла в рейтинг «передозировки» мусора

Мониторинг мусорной реформы в регионах думский комитет начал в апреле, вскоре после того, как в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий раздельный сбор мусора в России и содержащий меры по стимулированию предприятий и россиян к более цивилизованному отношению к утилизации отходов.