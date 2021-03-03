В Санкт-Петербурге появился памятник «Печального ангела»

Памятник посвящен медицинским работникам погибшим от китайской коронавирусной инфекции. Об этом информирует newia.ru.
В церемонии открытия монумента участвовал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Предложение открыть памятник медикам было озвучено после сноса стихийного мемориала на Малой Садовой. Рабочие убрали забор, на котором находились фотоснимки врачей, умерших от коронавируса COVID-19. Всего на стене размещалось порядка 116 фотографий.
Примечательно, что автор «Печального ангела», художник Роман Шустров сам скончался в середине мая прошлого года от COVID-19. Задумку скульптура воплотили в жизнь его вдова Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.
По словам губернатора Санкт-Петербурга, горожане станут приходить к «Печальному ангелу», чтобы выразить благодарность врачам, которые отдали за них свои жизни.
В самой Северной столице с начала эпидемии коронавирусом заразились уже более 370 000 местных жителей.