В России подорожал авиационный керосин

В России подорожал авиационный керосин

Сегодня, 21:20ОбществоФото: pixabay.com
В российских аэропортах дорожает керосин. С начала года цена авиатоплива увеличилась почти на полтора процента.

По информации Росавиации, дочерняя компания ЛУКОЙЛа «АЭРО-Шереметьево» и структуры частных владельцев аэропорта подняли цену на тонну керосина до 39 300 рублей (на 6,2%). Дочка «Роснефти» подняла стоимость тонны керосина до 40 008 рублей (на 9,9%). Цены приведены без учета НДС, сообщает «Нефть и капитал».

В других московских аэропортах также наблюдается рост стоимости керосина. Так компания «Домодедово Фьюэл Фасилитис» продает керосин по 39 900 рублей за тонну (рост на 4,7%). А во Внуково компания «Авиационно-заправочный комплекс» увеличила стоимость авиатоплива на 4,6% до 41 300 рублей за тонну.

Аналитики отметили общий рост стоимости авиакеросина в аэропортах Российской Федерации. В среднем сейчас тонну керосина можно приобрести за 47 338 рублей.

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