«Садовое кольцо» выдает обманутым дольщикам ключи от квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет»

Строительство проблемных жилых комплексов в Уфе идет согласно установленным срокам.

Группа компаний «Садовое кольцо», взявшая на себя обязательства по завершению строительства ряда проблемных объектов ГК «Госстрой», начинает выдачу ключей от квартир 269 обманутым дольщикам секции № 3 жилого комплекса «Эрмитаж. Горсовет». Напомним, ГК «Садовое кольцо» вступила в проект весной 2020 года. К моменту возобновления строительных работ в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» в секции № 2 были частично не завершены отделочные работы (чистовая отделка в 56 квартирах, отделка в коммерческих помещениях). Степень готовности секции № 3 составляла 78,7%, в секциях № 4 и № 5 — 58,6%. В рамках инвестсоглашения ГК «Садовое кольцо» взяла на себя обязательства по завершению строительных работ в секциях № 3, № 4 и № 5 ЖК Эрмитаж Горсовет», а также по выполнению оставшихся работ в секции № 2. За апрель–июнь 2020 года были проведены тендерные процедуры, необходимые для работ по инженерным системам, кровле, устройству фасада, монтажу системы электроснабжения, лифтов, закупались стройматериалы. Инвестор подчеркивает, что не допустил ухудшения качества материалов, несмотря на рост цен из-за экономического кризиса. В результате отделочные работы в секции № 2 были завершены в июне 2020 года, дольщикам было передано 56 квартир. В январе текущего года завершились работы в секции № 3. — Получено заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию, а это значит, что при строительстве третьей секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» все проведенные работы соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации, — отметили представители ГК «Садовое кольцо». Весь объем инвестиций в достройку объектов девелопер привлек из собственных ресурсов: совокупный объем вложений в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» составит 561 млн руб., уже инвестировано свыше 240 млн руб. Напомним, ГК «Госстрой» начал работы над ЖК «Эрмитаж. Горсовет» еще в декабре 2013 года. Продажи первых секций начались в 2014 году одновременно с возведением первого дома. Первую секцию ввели в эксплуатацию с опозданием — в 2018 году, сдачу второй и третьей секций перенесли на конец 2019 года. Вторую секцию с 220 квартирами сдали в срок, но предусмотренные проектом отделочные работы застройщик не завершил из-за финансовых трудностей. По тем же причинам не удалось продолжить и строительство последующих секций. В Уфе обманутым дольщикам долгостроя ЖК «Белая река» начали выдавать ключи от квартир С 2019 года застройщик и администрация Башкирии пытались найти инвестора, способного взяться за завершение не только этого жилого комплекса, но и ЖК «Белая река», «Дом на Ленина», «Московский». Лишь ГК «Садовое кольцо» приняла это предложение. В частности, девелопер вкладывается в проекты, при том, что «Госстрой» формально остается застройщиком. — Наша компания обладает высокой социальной ответственностью, так сложилось. Когда узнали о сложностях, которые появились у «Госстроя», сопоставили все факторы и приняли решение. Это не альтруизм с нашей стороны, для нас тут тоже есть свои плюсы. Во-первых, мы можем заняться большим объемом работы и сформируем здесь команду. Во-вторых, это поможет привлечь инвестиции, — рассказал в интервью Mkset директор по развитию ГК «Садовое Кольцо» Михаил Фельдман. Весной 2020 года между «Госстроем» и «Садовым кольцом» при участии и под контролем со стороны республиканских властей было заключено соглашение: инвестор профинансирует завершение строительства всех указанных жилых комплексов (сумма составляет около 3,5 млрд руб., она направляется из собственных ресурсов инвестора). Взамен девелоперу обещаны компенсационные участки земли для реализации своих проектов. С руководством республики согласована дорожная карта, в которой определены сроки всех этапов строительства жилых комплексов. По словам представителей инвестора, ГК «Садовое кольцо» оценила реальные возможности в момент возобновления работ, сроки, в которые сможет привлекать средства из своей прибыли от прочих проектов, и при этом сохранить функциональность компании. На данный момент работы идут согласно срокам, установленным в дорожной карте. В частности, строительство секций А и Б ЖК «Белая река» завершилось в ноябре–декабре 2020 года — объекты введен в эксплуатацию, ключи от квартир уже передают 518 дольщикам. В январе текущего года завершилось строительство секции № 3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», возобновлено строительство в секциях № 4 и № 5. — Круто, что работы не останавливаются и на других секциях, вы делаете большое дело! Теперь к вам доверие появилось, — считает одна из дольщиц Регина. Информацию о ходе строительных работ можно получить из еженедельных фото- и видеоотчетов в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter