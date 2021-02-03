«Садовое кольцо» выдает обманутым дольщикам ключи от квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет»

С руководством республики согласована дорожная карта, в которой определены сроки всех этапов строительства жилых комплексов. По словам представителей инвестора, ГК «Садовое кольцо» оценила реальные возможности в момент возобновления работ, сроки, в которые сможет привлекать средства из своей прибыли от прочих проектов, и при этом сохранить функциональность компании. На данный момент работы идут согласно срокам, установленным в дорожной карте. В частности, строительство секций А и Б ЖК «Белая река» завершилось в ноябре–декабре 2020 года — объекты введен в эксплуатацию, ключи от квартир уже передают 518 дольщикам. В январе текущего года завершилось строительство секции № 3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», возобновлено строительство в секциях № 4 и № 5.