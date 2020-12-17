В Уфе обманутым дольщикам долгостроя ЖК «Белая река» начали выдавать ключи от квартир

После переговоров с правительством республики, «Госстроем» и ГК «СК» было подписано соглашение: «Садовое кольцо» вкладывает свои средства в завершение строительства проблемных объектов, а за это власти предоставляют ему, к примеру, в аренду земельные участки без торгов для строительства новых ЖК, чтобы компенсировать вложения. Девелоперу полагается завершить работы на таких долгостроях, как ЖК «Белая река», ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский» — общий объём инвестиций оценивается в более чем 3,4 миллиарда рублей.