ГК «Садовое кольцо» завершила подписание сделки с ГК «Госстрой»
17 марта, 19:12ОбществоНадежда ВалитоваФото: http://sadovoe-kolco.ru/
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17 марта ГК «Садовое кольцо» и ГК «Госстрой» подписали документы о завершении строительства жилых проектов компании «Госстрой».
Речь идет о тех объектах, по которым были нарушены сроки ввода в эксплуатацию: ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река», ЖК «Эрмитаж на Ленина» и ЖК «Московский».
Возобновлены работы по ЖК «Белая река» и «Эрмитаж.Горсовет»:
В ЖК «Белая река»:
- Идет монтаж фасадов секций А и Б.
- Ведется монтаж лифтов секции Б.
В ЖК «Эрмитаж. Горсовет»:
- Литер 4, 5. Ведется монтаж фасада.
- Литер 3. Ведется монтаж кабельной системы.
- Литер 2. Ведется чистовая отделка/доделка квартир.
Остальные строительные площадки для завершения строительства, согласно подписанным договоренностям, ГК «Госстрой» передает ГК «Садовое Кольцо» в срок до конца апреля.
Информация о ходе строительства объектов будет размещаться в корпоративных социальных сетях.
Также в ближайшее время ГК «Садовое Кольцо» разместит обновленную дорожную карту.
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