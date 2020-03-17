ГК «Садовое кольцо» завершила подписание сделки с ГК «Госстрой»

Речь идет о тех объектах, по которым были нарушены сроки ввода в эксплуатацию: ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река», ЖК «Эрмитаж на Ленина» и ЖК «Московский».

Возобновлены работы по ЖК «Белая река» и «Эрмитаж.Горсовет»:

В ЖК «Белая река»:

Идет монтаж фасад ов секци й А и Б.

Ведется монтаж лифтов секции Б.

В ЖК «Эрмитаж. Горсовет»:

Литер 4, 5. Ведется монтаж фасада.

Литер 3. Ведется монтаж кабельной системы.

Литер 2. Ведется чистовая отделка/доделка квартир.

Остальные строительные площадки для завершения строительства, согласно подписанным договоренностям, ГК «Госстрой» передает ГК «Садовое Кольцо» в срок до конца апреля.

Информация о ходе строительства объектов будет размещаться в корпоративных социальных сетях.