Эксперт предупредил об опасности передачи мобильного устройства незнакомцу

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин подчеркнул опасность передачи смартфона незнакомым людям.

Iz.ru пишет, что со слов специалиста, первостепенной здесь является не возможная кража устройства, а сохранность конфиденциальной информации. Временно заполучив устройство, злоумышленник обеспечивает себе доступ к СМС-банкингу. Позвонив в банк, он может сделать запрос на перевод денежных средств на свой счет, удалив затем сообщения с кодом и изменением суммы средств на карте. Отмечается, если со смартфона можно выйти в интернет, то злоумышленник установит нужную программу для пересылки персональных данных на сервер мошенника.

