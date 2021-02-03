Эксперт предупредил об опасности передачи мобильного устройства незнакомцу

Эксперт предупредил об опасности передачи мобильного устройства незнакомцу

Сегодня, 00:14ОбществоPhoto: pixabay.com
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин подчеркнул опасность передачи смартфона незнакомым людям.

Iz.ru пишет, что со слов специалиста, первостепенной здесь является не возможная кража устройства, а сохранность конфиденциальной информации. Временно заполучив устройство, злоумышленник обеспечивает себе доступ к СМС-банкингу. Позвонив в банк, он может сделать запрос на перевод денежных средств на свой счет, удалив затем сообщения с кодом и изменением суммы средств на карте.

Отмечается, если со смартфона можно выйти в интернет, то злоумышленник установит нужную программу для пересылки персональных данных на сервер мошенника.

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