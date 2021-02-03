Эксперт предупредил об опасности передачи мобильного устройства незнакомцу

Iz.ru пишет, что со слов специалиста, первостепенной здесь является не возможная кража устройства, а сохранность конфиденциальной информации. Временно заполучив устройство, злоумышленник обеспечивает себе доступ к СМС-банкингу. Позвонив в банк, он может сделать запрос на перевод денежных средств на свой счет, удалив затем сообщения с кодом и изменением суммы средств на карте.