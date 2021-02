Региональное управление федеральной антимонопольной службы выявило нарушение закона «О защите конкуренции» в деятельности регионального Министерства ЖКХ. Управление выдало ведомстве предупреждение.

В документе, опубликованном на сайте управления, сказано, что МинЖКХ не провело отбор подрядчиков, которые могли бы выполнять услуги по ремонту и замене лифтов, разработке проектной документации капремонта домов и оценку технического состояния. Это может привести к нарушению антимонопольного законодательства. На устранение нарушений МинЖКХ дали 20 рабочих дней. После этого ведомство должно доложить о проделанной работе в управление федеральной антимонопольной службы.

