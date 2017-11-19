В Башкирии проводится конкурс по профилактике экстремизма молодежи

Заявки на конкурс принимаются от граждан 14-30 лет.

В Башкирии объявлен конкурс по профилактике экстремизма в молодежной среде, сообщили в пресс-службе администрации города. В конкурсе предусмотрено несколько направлений:

«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (экстремизм и терроризм в молодежной среде: причины и последствия); «Мы дружбою нашей сильны!» (толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях как средство профилактики экстремизма, демонстрация гармоничных норм межличностных отношений между сверстниками, разными социальными группами); «Бдительность и безопасность» (улучшение информированности граждан о возможных фактах проявления экстремизма и терроризма и действиях в подобных ситуациях); «Безопасные сети» (обнаружение и фиксирование в сети Интернет ресурса, содержащего информацию экстремистского характера с помощью PrintScreen); «Горжусь своей республикой, горжусь своей страной» (роль гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма в молодежной среде)