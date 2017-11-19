В Башкирии проводится конкурс по профилактике экстремизма молодежи

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Заявки на конкурс принимаются от граждан 14-30 лет.
В Башкирии объявлен конкурс по профилактике экстремизма в молодежной среде, сообщили в пресс-службе администрации города. В конкурсе предусмотрено несколько направлений:
- «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (экстремизм и терроризм в молодежной среде: причины и последствия);
- «Мы дружбою нашей сильны!» (толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях как средство профилактики экстремизма, демонстрация гармоничных норм межличностных отношений между сверстниками, разными социальными группами);
- «Бдительность и безопасность» (улучшение информированности граждан о возможных фактах проявления экстремизма и терроризма и действиях в подобных ситуациях);
- «Безопасные сети» (обнаружение и фиксирование в сети Интернет ресурса, содержащего информацию экстремистского характера с помощью PrintScreen);
- «Горжусь своей республикой, горжусь своей страной» (роль гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма в молодежной среде)
Участники конкурса от 14 до 30 лет могут подать заявки до 20 ноября по адресу улица Ленина 10, кабинет 23 или на электронную почту [email protected] В конкурсе принимаются авторские видео, листовки, мотиваторы и демотиваторы.
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