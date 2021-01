«Россети» восстановили энергоснабжение под Псковом на 80%

Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» восстановили электричество в большинстве населённых пунктов Псковской области, которые пострадали от непогоды. Сегодня свет появился в 80% поселений региона.

Как сообщают «Новые известия», за последние 24 часа сотрудники «Россети Северо-Запад» приложили все усилия, чтобы вернуть электричество в 812 поселений региона. Люди остались без света после ледяного дождя и продолжительного снегопада, которые оборвали провода. Последствия непогоды ликвидировали 128 мобильных подразделений, в которые входят более 600 человек. Как сообщили в пресс-службе компании, в районы, пострадавшие из-за обрывов линий электропередачи, направили 18 дополнительных бригад. Сетевики энергетической компании уже завершили работы по восстановлению системообразующей сети 35-110 кВ. Сейчас на распределительных линиях 6-10 кВ ведется круглосуточная, непрерывная работа. По словам представителей компании, починка сетей не останавливается ни на минуту. Сотрудники используют 83 дизельных генератора, совокупная мощность которых составляет 3,9 МВт. Они позволяют временно снабдить электричеством дома, оставшиеся без света. Напомним, что ранее руководство псковского филиала объявило об особом режиме работы. В настоящее время он продолжает действовать.

