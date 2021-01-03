«Россети» восстановили энергоснабжение под Псковом на 80%

Сетевики энергетической компании уже завершили работы по восстановлению системообразующей сети 35-110 кВ. Сейчас на распределительных линиях 6-10 кВ ведется круглосуточная, непрерывная работа. По словам представителей компании, починка сетей не останавливается ни на минуту. Сотрудники используют 83 дизельных генератора, совокупная мощность которых составляет 3,9 МВт. Они позволяют временно снабдить электричеством дома, оставшиеся без света.