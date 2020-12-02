В Югре за минувшие сутки выявлено 215 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки новые случаи заражения не были зафиксированы в трех муниципальных округах. В других количество заболевших составляет от двух до восьми. Один случай зарегистрирован Нижневартовском районе. Об этом пишет muksun.fm.
Лидером по количеству зараженных стал Ханты-Мансийск (42). На втором месте расположился Сургут (36). Третье место занял город Нягань (35). Более 10 случаев зафиксировано в Нефтеюганском районе и Нижневартовске.
За сутки врачи выписали из региональных больниц 225 человек, которые выздоровели после заражения.