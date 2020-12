В Югре за минувшие сутки выявлено 215 случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском АО снижается количество людей, инфицированных коронавирусом. 25 ноября в регионе было выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19, шесть пациентов скончались.

За минувшие сутки новые случаи заражения не были зафиксированы в трех муниципальных округах. В других количество заболевших составляет от двух до восьми. Один случай зарегистрирован Нижневартовском районе. Об этом пишет muksun.fm. Лидером по количеству зараженных стал Ханты-Мансийск (42). На втором месте расположился Сургут (36). Третье место занял город Нягань (35). Более 10 случаев зафиксировано в Нефтеюганском районе и Нижневартовске. За сутки врачи выписали из региональных больниц 225 человек, которые выздоровели после заражения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter