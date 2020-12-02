В Югре за минувшие сутки выявлено 215 случаев заражения COVID-19

В Югре за минувшие сутки выявлено 215 случаев заражения COVID-19

Вчера, 11:31ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ханты-Мансийском АО снижается количество людей, инфицированных коронавирусом. 25 ноября в регионе было выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19, шесть пациентов скончались.

За минувшие сутки новые случаи заражения не были зафиксированы в трех муниципальных округах. В других количество заболевших составляет от двух до восьми. Один случай зарегистрирован Нижневартовском районе. Об этом пишет muksun.fm.

Лидером по количеству зараженных стал Ханты-Мансийск (42). На втором месте расположился Сургут (36). Третье место занял город Нягань (35). Более 10 случаев зафиксировано в Нефтеюганском районе и Нижневартовске.

За сутки врачи выписали из региональных больниц 225 человек, которые выздоровели после заражения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы