В Башкирии прохожий спас из колодца 33-летнего мужчину
Вчера, 10:07ОбществоАлия ФатхиеваФото: госкомитет по ЧС
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Пострадавший стонал и звал на помощь.
История спасения произошла на днях в Белорецке. Неравнодушный прохожий обнаружил и вызволил из колодца свалившегося туда мужчину, сообщается госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, ЧП произошло на улице Горького. Спаситель услышал какие-то звуки, а вскоре обнаружил на дне колодца теплосети стонущего мужчину.
Чтобы его вызволить прохожему пришлось позвать оперативные службы. Пострадавшего вытаскивали при помощи альпинистского снаряжения и вскоре передали медработникам.
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