В Башкирии прохожий спас из колодца 33-летнего мужчину

История спасения произошла на днях в Белорецке. Неравнодушный прохожий обнаружил и вызволил из колодца свалившегося туда мужчину, сообщается госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, ЧП произошло на улице Горького. Спаситель услышал какие-то звуки, а вскоре обнаружил на дне колодца теплосети стонущего мужчину.