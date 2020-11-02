Пропавшего певца Андрея Губина нашли в Египте

Губин отправился на курорт ещё в начале сентября. Его друг Тарас Ващишин сообщил, что больше месяца не мог связаться с певцом. «СтарХит» со слов близкого друга рассказал, что разговаривал с Андреем Губиным три дня назад. Артист улетел в Египет сразу, как открыли границы.