Пропавшего певца Андрея Губина нашли в Египте

Друзья певца Андрея Губина забили тревогу из-за того, что артист долгое время не выходил на связь. Как передаёт «Комсомольская правда», он отдыхает в Египте.

Губин отправился на курорт ещё в начале сентября. Его друг Тарас Ващишин сообщил, что больше месяца не мог связаться с певцом. «СтарХит» со слов близкого друга рассказал, что разговаривал с Андреем Губиным три дня назад. Артист улетел в Египет сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит, — цитирует друга артиста «СтарХит». Напомним, Андрей Губин родился в Уфе. Он стал популярен в 90-х годах благодаря песням «Мальчик-бродяга», «Девушки, как звёзды», «Зима-холода». В середине 2000-х годов ему поставили диагноз болезнь нервной системы. С этим связан его уход с большой сцены.

