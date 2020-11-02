Пропавшего певца Андрея Губина нашли в Египте

Пропавшего певца Андрея Губина нашли в Египте

Вчера, 17:55ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram
Друзья певца Андрея Губина забили тревогу из-за того, что артист долгое время не выходил на связь. Как передаёт «Комсомольская правда», он отдыхает в Египте.

Губин отправился на курорт ещё в начале сентября. Его друг Тарас Ващишин сообщил, что больше месяца не мог связаться с певцом. «СтарХит» со слов близкого друга рассказал, что разговаривал с Андреем Губиным три дня назад. Артист улетел в Египет сразу, как открыли границы.

Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит, — цитирует друга артиста «СтарХит».

Напомним, Андрей Губин родился в Уфе. Он стал популярен в 90-х годах благодаря песням «Мальчик-бродяга», «Девушки, как звёзды», «Зима-холода». В середине 2000-х годов ему поставили диагноз болезнь нервной системы. С этим связан его уход с большой сцены.

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