Адвокатская палата Башкирии объяснила свою позицию по «делу Буркина»

Члены совета Адвокатской палаты РБ констатировали факт профессиональной деформации талантливого юриста.

Руководство Адвокатской палаты Башкирии опубликовало информационное письмо по поводу резонансной ситуации с лишением адвокатского статуса адвоката Виталия Буркина. По мнению представителей Адвокатской палаты РБ, адвокат Виталий Буркин перешел границы допустимого, позволив себе оскорбительные высказывания в адрес представителей судейского сообщества. При этом профессиональные качества опального юриста сомнению не подвергаются.

В письме приводятся примеры оскорбительных высказываний Буркина, опубликованных в соцсетях и до предела возмутившие председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко. По его мнению, такие фразы не имеют ничего общего с конструктивной критикой. Так, по мнению судей и членов Адвокатской палаты РБ, выходит за общепринятые границы поведения и является нарушением норм профессиональной этики следующая фраза «…Потому что первое правило этой системы звучит так – принимать только своих. А чтобы стать своим надо обязательно быть замешанным ранее в каком-нибудь коррупционном деле, желательно чтоб это было какое-то воровство, желательно даже мелкое. Чтоб под страхом разоблачения будущий судья не побоялся исполнять любые приказы. Кандидат должен быть беспринципным, в идеале даже подлым. Вот это и есть dressсode для пропуска в «свет».

Как сообщается в информационном письме на заседании совета Адвокатской палаты РБ Виталий Буркин вел себя крайне агрессивно и вызывающе, в резкой и провокационной форме отрицая факт нарушения им правил профессиональной этики, настаивая, что судейское сообщество является, по сути, противником адвокатуры.

В итоге члены совета Адвокатской палаты РБ пришли к выводу, что в случае с Виталием Буркиным имеет место профессиональная деформация компетентного юриста и абсолютное неуважение с его стороны к совету палаты.

«Это не оставило Совету АП РБ возможности для принятия в отношении В.А. Буркина более мягкого решения, нежели прекращение статуса адвоката», - подчеркивается в информационном письме.

При этом уточняется, что он может вновь сдать квалификационный экзамен через три года.

Попутно в своем письме члены Совета Адвокатской палаты РБ предостерегли своих коллег от участия в войне с судьями, которую, по сути, объявил Виталий Буркин, рисуя «образ врага» в судейской мантии. Адвокатская палата Башкирии, по ее словам, весьма озабочена исправлением назревшей критической ситуации.

Отметим, что сам Виталий Буркин с решением коллегии адвокатов категорически не согласен и намерен бороться за свои права.