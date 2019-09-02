На «Восточном» начали строительство второй очереди

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Во время проведения работ по строительству второй очереди космодрома Восточный будет использовано примерно 1,5 тысячи кубометров бетона.
Сведениями об этом 2 сентября поделился в своем Twitter глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает газета «Известия».
В этот же день ранее стало известно о том, что одним из подрядчиков по возведению «Восточного» может быть создаваемая Министерством обороны компания.
Космодром строят с 2012 года. Он должен обеспечить независимые полеты в космос для РФ.
Уже в 2020 году с «Восточного» планируется произвести не менее четырех запусков, сообщил Рогозин.
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