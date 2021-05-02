Куда сходить на майские праздники в Уфе

Интеллектуальные развлечения

3 мая в Уфимском планетарии пройти 2 сеанса полнокупольной программы, в которой будет рассказываться о том, как жизнь на Земле зависит от Солнца. Зрители программы увидят структуру Солнца и вспышек на поверхности звезды, которые оказывают влияние на жизнь нашей планеты. 4 мая в Башгосфилармонии пройдет музыкально-литературный лекторий о любви и о войне. Вечером 8 мая в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова состоится киноведческая дискуссия, предметом которой станет якутский фильм «Пугало» (2020). Утром того же дня в музее Нестерова пройдет лекторий, на котором сотрудница музея Вероника Ботичелли расскажет о загадочной картине «Неизвестная» Ивана Крамского, которая известна как «Русская Джоконда».