Куда сходить на майские праздники в Уфе

По поручению президента Владимира Путина в России дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. Таким образом, уфимцы и другие россияне отдохнут 10 дней - с 1 по 10 мая.
Первая половина выходных будет дождливой, только 3 мая прогнозируется сухой день, а вот на вторник, 4 мая, думать о том, куда сходить на майские праздники, стоит с особым вниманием — синоптики обещают грозу. С четверга, 5 мая, до конца выходных ожидается переменная облачность и постепенное повышение температуры до 21 градуса. Исключением станет 9 мая — в этот день в Уфе ожидается дождь.
2 и 9 мая в 16:00 уфимская общественница Кристина Абрамичева проведет бесплатную экскурсию по туристическому уфимскому кварталу «Арт-Квадрат». В программе — история купеческих семей Вогау, Колмацких и рассказ о главных событиях дореволюционного и советского времени, которые связаны с улицами, образующими квартал. Затем квантовый скачок в настоящее время — история «Арт-Квадрата», реконструкция мечети и, конечно же, интересные факты об арт-объектах, граффити и мозайках квартала. В 18:00 на этой же площадке пройдет брейк-данс баттл. Вход — свободный.
На сцене уфимского Русдрама 4 мая в 19:00 культовый мюзикл «Голубая камея» перенесет в Россию XVIII века. Билеты на спектакль откроют зрителям придворную жизнь царской России с её балами, фееричными нарядами и дворцовыми интригами. Мюзикл был впервые поставлен в Уфе в 2009 году. 11 лет спустя «Голубая камея» продолжает собирать полные залы. Отдельно отметим умопомрачительные декорации, которые требуют особого внимания. За время спектакля зрителям удастся побывать в императорском дворце, в застенках Петропавловской крепости, увидеть венчание на корабле и переместиться в солнечную Италию.
На том же месте в тот же час зрителей Русдрама ждет спектакль, уместный в преддверии дня Победы — «Анна Франк». Спектакль отразит прерванный дневник еврейской девочки Анны Франк, который она начала вести 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия. Страх, попытки скрыться от немецких оккупантов и надежда, которая не умирала два года.
Помимо зрелищных шоу, на майские праздники в 2021 году всей семьей есть возможность посетить выставки. 2 мая можно успеть на заключительный день выставки «Искусство Востока» в башкирском государственном музее имени Нестерова. Остальные выставки можно будет посетить на протяжении всех праздников:
8 мая в Уфе пройдет еще одна выставка, на которую не нужно покупать билеты. На площади перед Русским Драматическим театром (остановка «Горсовет») с 14:00 пройдет выставка 45 ретроавтомобилей и военной техники. Гости увидят необычную технику бесплатно.
3 мая в Уфимском планетарии пройти 2 сеанса полнокупольной программы, в которой будет рассказываться о том, как жизнь на Земле зависит от Солнца. Зрители программы увидят структуру Солнца и вспышек на поверхности звезды, которые оказывают влияние на жизнь нашей планеты. 4 мая в Башгосфилармонии пройдет музыкально-литературный лекторий о любви и о войне. Вечером 8 мая в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова состоится киноведческая дискуссия, предметом которой станет якутский фильм «Пугало» (2020). Утром того же дня в музее Нестерова пройдет лекторий, на котором сотрудница музея Вероника Ботичелли расскажет о загадочной картине «Неизвестная» Ивана Крамского, которая известна как «Русская Джоконда».
8 мая в Уфе пройдут два совершенно разных спортивных мероприятия. Так что можно и посмотреть, и поучаствовать. В 9:00 в парке Лесоводов уфимцев ждут на пятикилометровый забег. Желающим участвовать в этом пост-праздничном триумфе воли необходимо заранее подать заявку организаторам. А вечером того же дня ФК «Уфа» дома сразится с питерским «Зенитом». Матч с именитым клубом обещает быть жарким, ведь сегодня Зенит занимает ведущую позицию в турнирной таблице. Матч начнется в 16:00 на стадионе «Нефтяник». Вход свободный.
Концертов на майских праздниках будет много и на любой вкус. 2 мая в «Harat’s Pub» с акустической программой выступит солист известной уфимской рок-группы «Год Змеи» Алексей Марковников. 5 мая в MusicHall 27 запланирован концерт группы «The Hatters», в музыке которой столько драйва, что любой концерт питерских ребят превращается в шоу. Для любителей классики 4 мая в Башкирском театре оперы и балета выступит московский пианист Николай Луганский. 6 мая каждый сможет тряхнуть стариной на «Супер-дискотеке 90-х» во Дворце Спорта.
8 мая с 19:00 до 22:00 часов на площади имени Ленина пройдет праздничный концерт с участием группы «Любэ».
1 мая в Уфе традиционно заработали все аттракционы в городских парках. Теперь отдых с детьми можно совместить с прогулками у городских фонтанов. Вот список всех фонтанов города:
Детей ждут не только карусели, но и кинопремьеры. 1 мая на большие экраны выходит семейная детская анимация «Зверокрекеры». Цирк, звери, немного магии и, конечно же, борьба со злом. И все это из одной коробки с печеньем, в которой оказалось куда больше, чем можно представить.
В этом году в День Победы 9 мая увидеть праздничный салют можно будет на двух площадках — на площади имени Ленина (Горсовет) и на площади перед дворцом Машиностроителей в Черниковке. Залпы салюта Победы начнут раздаваться в 23:00. Перед этим в городе пройдут всероссийская акция Бессмертный полк, парад Победы и повсеместные праздничные программы во всех районах города.