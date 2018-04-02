В Уфе здания подсветят синим, чтобы обратить внимание на проблему аутизма
Сегодня, 11:34ОбществоРустэм Башкирцев
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Сегодня, 2 апреля, в Уфе пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме.
В четвертый раз Уфа присоединится к международной акции Light It Up Blue – «Подсвети синим». Так, синим цветом будет подсвечена входная группа кинотеатра «Родина», в нем же 8 апреля в 13:00 детям-аутистам предложат посмотреть мультфильм в специально созданных условиях, учитывающих особенности детей.
2 апреля в фойе бизнес-центра «Территория 3000» (с 12:00 до 14:00 часов) и в кинотеатре «Родина» (с 15:00 до 17:00 часов) представители АНО помощи детям и взрослым с расстройством аутистического спектра «РАССВЕТ» расскажут об этом дне, познакомят с деятельностью организации.
В Уфимском планетарии в 16:00 покажут специальную программу для детей с расстройством аутического спектра.
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