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В Уфе здания подсветят синим, чтобы обратить внимание на проблему аутизма
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В Уфе здания подсветят синим, чтобы обратить внимание на проблему аутизма

Сегодня, 11:34ОбществоРустэм Башкирцев
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