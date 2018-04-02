В Уфе здания подсветят синим, чтобы обратить внимание на проблему аутизма

В четвертый раз Уфа присоединится к международной акции Light It Up Blue – «Подсвети синим». Так, синим цветом будет подсвечена входная группа кинотеатра «Родина», в нем же 8 апреля в 13:00 детям-аутистам предложат посмотреть мультфильм в специально созданных условиях, учитывающих особенности детей.

2 апреля в фойе бизнес-центра «Территория 3000» (с 12:00 до 14:00 часов) и в кинотеатре «Родина» (с 15:00 до 17:00 часов) представители АНО помощи детям и взрослым с расстройством аутистического спектра «РАССВЕТ» расскажут об этом дне, познакомят с деятельностью организации.