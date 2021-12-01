В Югре очистка заваленного нефтешламом участка обойдется в 106 миллионов рублей

В ХМАО работы по очистке заваленного нефтешламом участка обойдутся в 106 миллионов рублей. По данным портала госзакупок, рекультивация земельного участка около нижневартовского водозабора начнется в апреле будущего года.

Как сообщает fedpress.ru, в роли заказчика выступает Нижневартовское «Управление имущественными и земельными ресурсами». Земельный участок площадью в полгектара возле водозабора города Нижневартовска находится на территории водоохраной зоны реки Вах за бывшим кирпичным заводом № 2. Работы планируется проводить в три этапа. Сначала - выемка грунта для его утилизации и отсыпка образовавшейся выемки. Затем необходимо выровнять территорию и покрыть плодородным грунтом. Завершит рекультивацию посев трав и посадка черенков ивы. Приступив к работам в апреле будущего года, сотрудники компании «Эконадзор» должны закончить их через 95 дней.

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