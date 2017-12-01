В Таиланде рассвирепевший слон чуть не убил туриста из России

В Таиланде слон напал на отдыхающих.

Сообщается, происшествие случилось в конце экскурсии, когда все уже слезали с животных. Туристы из России, ехавшие на первом слоне, удачно слезли с него, как вдруг животное взбесилось и напало на немецкого туриста.