В Таиланде рассвирепевший слон чуть не убил туриста из России
Сегодня, 18:15Общество
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В Таиланде слон напал на отдыхающих.
Как пишет издание Dni.ru, в результате инцидента умер гражданин Германии.
Сообщается, происшествие случилось в конце экскурсии, когда все уже слезали с животных. Туристы из России, ехавшие на первом слоне, удачно слезли с него, как вдруг животное взбесилось и напало на немецкого туриста.
По предварительным сведениям, слон рассвирепел из-за фотовспышек. Он затоптал немца насмерть на глазах у других туристов. Один отдыхающий из России получил травму, слон скинул его со спины.
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