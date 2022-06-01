Как индексация прожиточного минимума и МРОТ отразится на детских пособиях в Башкирии

С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ проиндексировали на 10%, рассказываем как это повлияет на размер детских пособий, а также на их назначение.

С сегодняшнего дня в Башкирии действует новый размер прожиточного минимума, возросший на 10% после внеочередной индексации. На душу населения теперь он составляет 12 110 рублей, а именно: 13 200 рублей – для трудоспособных граждан; 11 474 рубля – для пенсионеров; 11 747 рублей – для детей. Учитывая то, что большая часть пособий на детей назначаются и рассчитываются как раз таки на основе прожиточного минимума, их получателей жду существенные изменения. Стоит отметить, что теперь получателей пособий может стать гораздо больше, ведь прожиточный минимум возрос сразу на 10%, что вряд ли произошло с уровнем доходов. 11 747 рублей на первенца Ежемесячную выплату на первого ребенка в размере 11 747 рублей теперь полагается семьям, где доход не превышает 26 400 рублей (два среднедушевых прожиточных минимума). До индексации доходы на человека для получения этой выплаты не должны были превышать 24 000 рублей. 11 747 рублей многодетным Выплата такого же размера как на первенца полагается и многодетным семьям, где доход не превышает двух среднедушевых прожиточных минимума. Теперь она, как уже было отмечено выше возросла с 24 000 рублей до 26 400 рублей. Ежемесячная выплата предусмотрена на третьего и следующих детей и осуществляется она до достижения ребенком возраста 3 лет. 11 747 рублей – 100% с 3 до 17 лет Нуждаемость семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в поддержке также исчислялась на основе прожиточного минимума. И если раньше он составлял 11 009 рублей, то сейчас вырос до 12 110 рублей. Тем, кто не прошел по критерию нуждаемости по доходам до индексации МРОТ и прожиточного минимума имеет смысл повторно обратиться с заявлением, ведь если доход превышал прожиточный минимум ранее, вполне вероятно, что сейчас уровень дохода окажется “проходным”. Пособия с 3 до 7 лет бывают трех видов – 50,75 и 100% 50% от прожиточного минимума или 5 873,5 рублей75% от прожиточного минимума или 8 810,25 рублей платят тем, кому 50% от прожиточного минимума не помогли дотянуть до ПМ. 100% от прожиточного минимума или те самые 11 747 рублей выплачивают тем, чьи доходы не получилось довести до уровня ПМ выплатой в 75%. Не так давно ЦУР Башкирии совместно с пенсионным фондом сообщил о том, что в связи со шквалом вопросов по пособиям с 3 до 7 и с 8 до 17 лет были разработаны специализированные чат-боты, где искусственный разум даст ответы на самые популярные вопросы по данным выплатам. Важно отметить, что суммы уже назначенных пособий будут пересчитаны автоматически, никуда обращаться получателям выплат не нужно.

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