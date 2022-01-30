Молодые ученые из Башкирии стали обладателями стипендии Президента России

Двенадцать ученых из Башкирии, которые занимаются перспективными научными разработками, будут получать по 22,8 тыс. рублей в месяц.

Двенадцать молодых ученых из Башкирии стали обладателями стипендии Президента России. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях. Так, Мария Игнатишина, Радмир Ташбулатов и Регина Хазиева из УГНТУ получили господдержку по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросам разработки новых видов топлива». Поддержано исследование доцента кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ Натальи Екомасовой «Анализ распространения мутаций генов-кандидатов наследственного рака молочной железы и яичников в популяциях Северной Евразии». Ученые УФИЦ РАН Елена Михайлова, Наиль Ахмадиев, Дарья Недопекина и Ришат Аминов стали обладателями стипендии на реализацию проектов в области создания лекарственных препаратов, в том числе противоопухолевых, а также новых видов топлива. Эльвина Галиева, кандидат технических наук и сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН, продвигает проект «Разработка научных основ инновационной технологии получения твердофазных соединений из жаропрочных никелевых сплавов». Ученые из УГАТУ Андрей Медведев, Айбулат Минияров и Ильдус Саяхов занимаются разработкой новых электропроводящих материалов и повышение энергоэффективности летательных аппаратов. Добавим, что победителями конкурсного отбора на президентские стипендии стали 445 молодых ученых и аспирантов до 35 лет, которые занимаются перспективными научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Сумма стипендии составляет 22,8 тыс. руб. в месяц. Всего в 2021 году на конкурс была подана 2931 заявка. Наибольшее число стипендиатов (177 человек) отмечено в категории «Энергоэффективность и энергосбережение», наименьшее (13) — в категории «Ядерные технологии». — Мы также утвердили республиканский грант в размере 200 миллионов рублей для республиканских вузов — участников программы «Приоритет-2030» и гранты для наших молодых ученых. Для 200 молодых исследователей из Башкортостана мы запланировали стажировки за рубежом и в России. А еще для 200 ведущих учёных постараемся улучшить жилищные условия, — добавил Радий Хабиров.

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