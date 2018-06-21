Уфимский выпускник изобрел приложение для слепоглухих людей

Артур Шайхатаров – автор уже знаменитой программы LifeFeel, которая позволяет слепоглухим людям общаться между собой независимо от того, сколько километров их разделяет. За свое изобретение молодой человек получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Выпускник уфимского лицея №42 уже не в первый раз приковывает к себе всеобщее внимание. Артур Шайхатаров – автор уже знаменитой программы LifeFeel, которая позволяет слепоглухим людям общаться между собой независимо от того, сколько километров их разделяет. За свое изобретение молодой человек получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Но время идет, и юный исследователь не собирается останавливаться на достигнутом. Уфимец создал новое мобильное приложение LifeTalk, которое помогает глухонемым людям общаться как между собой, так и с другими людьми. Артур Шайхатаров рассказал Медиакорсети о новом приложении и о том, почему хочет учиться только в России.
- Идея создания такого приложения пришла при работе над первым моим проектом LifeFeel. Я увидел множество проблем коммуникации не только слепоглухих, но и глухих людей и решил сделать их жизнь лучше, - рассказывает Артур Шайхатаров.
- Набрал команду, в которую вошли Пискунов Андрей - хороший специалист в области экономики и юриспруденции и Сагаев Анвар - наш дизайнер, креативщик и программист. Но самое главное, они мои лучшие друзья, которым я могу доверять. На данный момент приложение находится на стадии разработки. Готовится прототип, с которого мы планируем запустить масштабные исследования. По плану - это сентябрь 2018 года.
О гранте и приложении LifeFeel
- Прошлый грант был очень полезен для развития моего проекта. Скоро планируется массовый запуск LifeFeel. На данный момент ведутся исследования на слепоглухих людях и усовершенствования приложения.
Об образовании в России и за рубежом
- Образование планирую получать в техническом вузе Москвы. Так как столица предлагает для меня идеальные условия для развития моих проектов. Получать IT образование я хочу в вузе с хорошей поддержкой научной деятельности студентов. Четкого выбора я еще не сделал. Мне приходили приглашения получить бесплатное образование за границей (США, Великобритания). Но я хочу остаться в России и делать IT проекты именно здесь, потому что чувствую большую ответственность перед многими людьми с ограниченными возможностями. А еще хочу доказать, что в России можно делать крутые проекты.