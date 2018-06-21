Уфимский выпускник изобрел приложение для слепоглухих людей

Выпускник уфимского лицея №42 уже не в первый раз приковывает к себе всеобщее внимание. Артур Шайхатаров – автор уже знаменитой программы LifeFeel, которая позволяет слепоглухим людям общаться между собой независимо от того, сколько километров их разделяет. За свое изобретение молодой человек получил грант в размере 500 тысяч рублей.

Но время идет, и юный исследователь не собирается останавливаться на достигнутом. Уфимец создал новое мобильное приложение LifeTalk, которое помогает глухонемым людям общаться как между собой, так и с другими людьми. Артур Шайхатаров рассказал Медиакорсети о новом приложении и о том, почему хочет учиться только в России.

- Идея создания такого приложения пришла при работе над первым моим проектом LifeFeel. Я увидел множество проблем коммуникации не только слепоглухих, но и глухих людей и решил сделать их жизнь лучше, - рассказывает Артур Шайхатаров.

- Набрал команду, в которую вошли Пискунов Андрей - хороший специалист в области экономики и юриспруденции и Сагаев Анвар - наш дизайнер, креативщик и программист. Но самое главное, они мои лучшие друзья, которым я могу доверять. На данный момент приложение находится на стадии разработки. Готовится прототип, с которого мы планируем запустить масштабные исследования. По плану - это сентябрь 2018 года.

О гранте и приложении LifeFeel

- Прошлый грант был очень полезен для развития моего проекта. Скоро планируется массовый запуск LifeFeel. На данный момент ведутся исследования на слепоглухих людях и усовершенствования приложения.

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