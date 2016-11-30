Московские чиновники потратили на перелеты 423 миллиона казенных денег
Сумма очередного контракта составила более 31 миллиона рублей.
За шесть лет 423 миллиона рублей было потрачено на перелет на самолетах. Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок – заказ управления делами мэра и правительства Москвы на аренду бизнес-джета для нужд столичных чиновников.
В новом контракте на сумму более 31 млн рублей прописана «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий». Журналисты немало удивились тому, какие у чиновников столицы России могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И наконец. кто из чиновников является гастролирующим артистом?
Дальше изучая контракт, наши коллеги узнали, что конкурсная заявка предполагает покупку услуги лишь у одного поставщика. Никаких тендеров и аукционов.
Новые известия сообщают, что «Джет-Эйр» с которым заключен контракт, не имеют собственного сайта в интернете. А на сайте госзакупок по указанному там номеру телефона отвечает… бухгалтерия полиции аэропорта Шереметьево. На редакционные запросы мэрия Москвы и представители компании «Джет Эйр Групп» не удосужились дать никакого ответа.
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