Радий Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в обсуждении благоустройства набережной

Наша задача сейчас — вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми, пишет Хабиров.