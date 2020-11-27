Радий Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в обсуждении благоустройства набережной

Радий Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в обсуждении благоустройства набережной

Вчера, 09:50ПолитикаАнна КононоваPhoto: Instagram Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях опубликовал пост о набережной реки Белой в Уфе. Он также поделился планом благоустройства территории.

Радий Хабиров согласился, что жители называют набережную «Бетонными джунглями».

Наша задача сейчас — вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми, пишет Хабиров.

Рабочая группа рассмотрела предложения по развитию набережной. В частности, планируется сделать там открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, детские и спортивные площадки, а также увеличить пешеходную зону. На набережной также предложили построить канатную дорогу и смотровую площадку.

Радий Хабиров предложил жителям Уфы принять участие в обсуждении проекта набережной. Свои идеи можно отправить на почту Института развития городов Башкирии: info.irgb@gmail.com.

Напомним, ранее глава Башкирии назначил хозяина Dasko Александра Антонова бизнес-советником по развитию набережной в Уфе. Хабиров также призвал других бизнесменов включиться в работу.

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