Трамп планирует участвовать в выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять участие выборах лидера США. Данное заявление было сделано Трампом в эфире радиостанции Real America's Voice. Ранее предыдущий американский лидер не давал ответа на вопрос относительно планов баллотироваться в президенты в 2024 году.

Как сообщает infox.ru, Трамп заявил, что от предстоящих выборов его удержат только проблемы со здоровьем. После этого экс-глава США отметил, что у него все хорошо. Он сказал, что не может терпеть то, что происходит с Америкой сейчас. К моменту проведения выборов в 2024 году кандидату будет 78 лет. Отмечается, что он станет ровесником нынешнего главы США Джо Байдена. Трамп не испытывает проблем со здоровьем. Неоднократно появлялась информация о том, что Байден засыпает на официальных встречах, оговаривается, путает фамилии и т.д.

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