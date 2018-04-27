Глава ЦРУ Майк Помпео назначен на должность госсекретаря США
Сегодня, 16:15Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Американский Сенат утвердил кандидатуру руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря США.
Таким образом, Помпео станет 70-м госсекретарем в истории страны. Об этом пишет портал rns.online.
Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Майка Помпео на новую должность еще 13 марта. Бывший глава ЦРУ придет на смену Рексу Тиллерсону.
Еще будучи претендентом на пост госсекретаря США Помпео во время слушаний заявил о необходимости ужесточить антироссийские санкции. Также он высказался и против строительства газопровода «Северный поток-2».
Отметим, что место главы ЦРУ, после ухода с этого поста Майка Помпео, впервые в истории займет женщина - Джина Хэспел.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей