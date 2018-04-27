Глава ЦРУ Майк Помпео назначен на должность госсекретаря США

Таким образом, Помпео станет 70-м госсекретарем в истории страны. Об этом пишет портал rns.online.

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Майка Помпео на новую должность еще 13 марта. Бывший глава ЦРУ придет на смену Рексу Тиллерсону.

Еще будучи претендентом на пост госсекретаря США Помпео во время слушаний заявил о необходимости ужесточить антироссийские санкции. Также он высказался и против строительства газопровода «Северный поток-2».