Госсовет Татарстана выступили против переименования должности президента республики

Сегодня издание InKazan сообщило о том, что депутаты Госсовета республики Татарстан выступили против законопроекта, предложенного Госдумой РФ. Сам законопроект изменяет принципы организации публичной власти в регионах. Особенно татарстанским депутатам не понравилось переименование должности руководителя республики с «президента» на «главу».
В Башкирии должность президента республики упразднили в далеком 2014 году, причем сделали это депутаты единогласно. Изменения в Башкирии почти семь лет назад произошли в соответствии с федеральным законом который гласит, что слово «президент» не может использоваться для обозначения высших должностных постов в российских регионах.
С президентством руководителей Башкирии местные парламентарии попрощались легко и единогласно, приняв новую норму о том, что теперь руководитель республики будет именоваться «башлыгы», что в переводе с башкирского означает «глава».
Но депутаты Госсовета Татарстана оказались менее покладистыми и выступили против предложенного Госдумой законопроекта, а в интернет пространстве поспешили сделать вывод о том, что данная инициатива федералов «больно ударила по региональным скрепам».
InKazan сообщает и о том, что председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин заявил, что в республике не раз обсуждали законопроект. В целом, он устроил региональных депутатов, но они отметили, что «отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя» страны.
По мнению политолога Арсена Шаяхметова негативная реакция татарстанского Госсовета была. — Их внутриэлитные позиции достаточно сильны — регион обладает крепким социально-экономическим и лоббистским потенциалом, а Рустам Минниханов выступает как консолидирующая, а не конфликтогенная фигура внутри республики, полагает Шаяхметов.
Шаяхметов считает, что регион последовательно и дипломатично отстаивает свою субъектность и особый статус, что резонирует с политикой Кремля на унификацию регионов.
В этой части Татарстан выступает раздражителем и показывает пример допустимой непокорности, но конфликтовать с ним из-за нейминга федеральный центр был не готов. Сейчас предпринимается очередная постэлекторальная попытка на волне «закручивания гаек», но в результате она может привести к излишней политизации проблемы. Арсен Шаяхметов
Шаяхметов обратил внимание и на то, что данная инициатива направлена на ослабление «татарстанской партии», которая существенно окрепла на федеральном уровне. По его мнению подобная история может использоваться как инструмент давления в ожидании уступок от татарстанских элит. В ситуации антиковидной мобилизации и социально-экономической нестабильности генерация потенциальных протестных и конфликтных тем не способствует ни повышению качества управления, ни росту доверия к власти, ни консолидации общества перед угрозой распространения вируса.
Сомнений в том, что Татарстан будет до последнего отстаивать наследие федерализма — нет. Москва вряд ли готова в нынешней ситуации идти на обострение. Скорее всего, до 2024 года мы увидим ещё не один раунд, так что это скорее постановка в нескольких актах, нежели блицкриг.Арсен Шаяхметов
Мнение другого эксперта-политолога Дмитрия Михайличенко несколько отличается от мнения коллеги, что само по себе хорошо, ведь именно в споре рождается истина.
По сути, это саботаж татарстанских элит. Федеральный центр, в том числе и устами Дмитрия Пескова (пресс-секретарь Владимира Путина —прим.ред) четко дал понять, что логика унификации будет основной и ее необходимо соблюдать. Дмитрий Михайличенко
Михайличенко полагает, что татарстанские элиты так поступили потому, что хотели, прежде всего, сохранить свое лицо перед жителями республики.
Так было уже не раз. Они боролись и за продление договора о разграничении полномочий с федеральным центром и за обязательность изучения татарского языка в школах, но, позднее отступали. Дмитрий Михайличенко
Отметил Дмитрий Михайличенко и то, что рейтинг Рустема Минниханова — один из самых высоких среди губернаторов, а выбранный татарскими элитами курс на построение российской Каталонии или особого Поволжского эмирата имеет общественную поддержку. — С точки зрения логики построения вертикальной и унифицирующейся страны — это, несомненно, фронда, пусть и по номинальному поводу, считает Михайличенко.
Сегодня унифицирующей логике государственного строительства, которую выбрал федеральный центр способны сопротивляться только, пожалуй, Чечня и Татарстан. У каждого из этих регионов свои аргументы и сильные стороны. При этом каждый выступает за свои полномочия, но не готов отстаивать федерализм в принципе. В Башкирии ничего такого невозможно при Хабирове, также как и при Хамитове. Оба (при всех их отличиях) весьма системны и не склонны публично спорить с федеральным центром, впрочем, сейчас это практически невозможно.Дмитрий Михайличенко