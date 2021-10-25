Госсовет Татарстана выступили против переименования должности президента республики

Сегодня унифицирующей логике государственного строительства, которую выбрал федеральный центр способны сопротивляться только, пожалуй, Чечня и Татарстан. У каждого из этих регионов свои аргументы и сильные стороны. При этом каждый выступает за свои полномочия, но не готов отстаивать федерализм в принципе. В Башкирии ничего такого невозможно при Хабирове, также как и при Хамитове. Оба (при всех их отличиях) весьма системны и не склонны публично спорить с федеральным центром, впрочем, сейчас это практически невозможно.Дмитрий Михайличенко