Россия и Молдавия создадут общий экономический совет

Стороны заключили договор о создании совместного экономического совета. Об этом 25 мая пишет газета «Известия».

В мероприятии участвовали хозяева и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Собравшиеся представляли 20 экономических отраслей. Их общий годовой оборот составляет более четырех миллиардов рублей.

Во главе совместного экономического совета встанут Игорь Додон и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Именно их подписи стоят под заключенным соглашением. Стороны договорились провести этой осенью Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) для бизнеса.

По словам Додона, благодаря российско-молдавскому экономическому совету бизнесмены из двух стран смогут всегда быть на связи друг с другом. Они получат возможность развивать и продвигать общие инвестиционные проекты. Орган позволит предпринимателям совместными усилиями создавать благоприятную деловую среду, а также находить барьеры, и разрабатывать планы по их устранению.

Кишинев будет стараться мотивировать бизнесменов из России выходить на рынок Молдавии. Форум в столице страны выведет экономические отношения двух государств на новый уровень, сказал Додон.