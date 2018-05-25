Россия и Молдавия создадут общий экономический совет
В четверг вечером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла встреча главы Молдавии Игоря Додона и представителей бизнес-элиты России.
Стороны заключили договор о создании совместного экономического совета. Об этом 25 мая пишет газета «Известия».
В мероприятии участвовали хозяева и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Собравшиеся представляли 20 экономических отраслей. Их общий годовой оборот составляет более четырех миллиардов рублей.
Во главе совместного экономического совета встанут Игорь Додон и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Именно их подписи стоят под заключенным соглашением. Стороны договорились провести этой осенью Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) для бизнеса.
По словам Додона, благодаря российско-молдавскому экономическому совету бизнесмены из двух стран смогут всегда быть на связи друг с другом. Они получат возможность развивать и продвигать общие инвестиционные проекты. Орган позволит предпринимателям совместными усилиями создавать благоприятную деловую среду, а также находить барьеры, и разрабатывать планы по их устранению.
Кишинев будет стараться мотивировать бизнесменов из России выходить на рынок Молдавии. Форум в столице страны выведет экономические отношения двух государств на новый уровень, сказал Додон.
Политик добавил, что на МРЭФ-2018 приедет свыше 700 гостей. Речь идет о лицах входящих в деловые, а также политические круги РФ и Молдавии. Среди них будут представители большой четверки бизнес-объединений России. На встрече презентуют ряд действенных инструментов для преодоления различных барьеров, стоящих перед предпринимателями.