У Audi появился новый универсал

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В среду, 21 августа, стало известно о том, что немецкий автоконцерн Audi представил свой новый универсал RS6 Avant.
В России автомобиль появится в 2020 году, сообщает газета «Известия».
Новый полноприводный универсал оснащен работающем на бензине четырехлитровым турбомотором мощностью 600 лошадиных сил. В автомобиле установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость - 250 километров в час.
Базовая комплектация предусматривает полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и пневмоподвеску.
В интерьере автомобиля присутствуют руль с усеченным ободом, виртуальные приборы с RS-графикой и спортивные сидения.
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