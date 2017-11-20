Башкирский Сибай возглавил бывший воспитатель средней школы

Предыдущий мэр покинул пост три месяца назад.

Рустэм Афзалов родился в 1977 году в городе Сибай, в 2001 окончил БГУ, а в 2006 БАГСУ. Трудовая биография Рустема Афзалова началась в 1999 году, когда он работал воспитателем в средней школе №4 города Сибай. Через два года Афзалов устроился работать преподавателем в Центр образования «ПолиТЭк», где тоже проработал два года. После работы преподавателем Рустем Афзалов сменил сферу деятельности и профессию на экономиста и за 14 лет сменил несколько работодателей. В 2015 году был назначен заместителем главы Караидельского района по финансовым вопросам.