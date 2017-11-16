На пост главы Сибая претендуют пять кандидатов

Первый этап конкурса не прошли два кандидата.

В Башкирии стартовал конкурс на замещение должности главы Сибая, сообщает Башинформ. Всего на кресло сити-менеджера претендуют пять кандидатов: директор АНО «Центр социального обслуживания населения «Азатлык» Ильгам Абдулгужин, заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и финансовым вопросам Караидельского района Рустем Афзалов, заместитель директора ООО «Абзелилзаготснаб» Руслан Ишмухаметов, директор Сибайского колледжа искусств Азат Камбулатов, заместитель генерального директора ООО «Холдинг Башбизнес» Раис Тайбугин.

На сегодняшний день в рамках конкурса прошёл первый этап, по итогам которого экспертная комиссия ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» (АСМО РБ), поставила оценку «Уровень знаний соответствует» лишь трём кандидатам. Таким образом в следующем этапе примут участие Ильгам Абдулгужин, Рустем Афзалов и Азат Камбулатов.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» (АСМО РБ) основана в 2006 году после соответствующего указа Главы Башкирии. Основными целями АСМО являются:

Обеспечение защиты прав муниципальных образований и представление их общих интересов,

- Обеспечение координации деятельности членов Совета по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления в Республике Башкортостан